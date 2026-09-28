В Молдове оппозиция вышла на протест из-за роста тарифа на газ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители оппозиционных партий Молдовы собрались перед зданием Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), чтобы выразить протест против роста тарифа на газ. Об этом сообщает Radio Moldova.



Собравшиеся потребовали объяснений относительно формирования цен на газ и отставки должностных лиц энергетического сектора.



"Это не протест. Это крик отчаяния, крик из сердца измученного, обманутого, поверженного на колени народа", - заявил участвующий в акции молдавский депутат Василе Костиук.



Среди участников протеста было много пенсионеров, сталкивающихся с серьезными трудностями из-за низких пенсий и растущей стоимости жизни.



"Большинство из нас живут за чертой бедности, а нынешние тарифы еще больше усугубят ситуацию. В итоге нам придется рыться в мусорных баках в поисках еды", - заявила пожилая женщина в ходе демонстрации.



НАРЭ в этот же день приняло решение увеличить тариф на газ еще почти на 28,8% выше текущего значения после повышения на 41% в августе. Для бытовых потребителей газ теперь будет стоит 26,14 лея (около $1,48) за 1 куб.м.-0-