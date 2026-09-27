В Молдове оппозиция вышла на пикет из-за очередного витка роста тарифов на энергоносители

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционная Партия коммунистов Молдовы организовала пикет у здания правительства в Кишиневе, в знак протеста против введения чрезвычайного положения и очередного витка роста тарифов на энергоносители, сообщает РИА Новости.
"Мы вышли на этот флешмоб, чтобы выразить протест против роста тарифов и режима ЧП. Постоянное продление режима чрезвычайного положения демонстрирует неспособность правительства руководить государством в рамках закона, а за политические авантюры властей граждане расплачиваются из собственного кармана", - заявила лидер партии, депутат молдавского парламента Диана Караман.
Она отметила, что подлинная энергетическая безопасность заключается в прагматичной диверсификации поставок и поиске доступных ресурсов, а не в отказе от традиционных партнеров.
Еще один депутат от данной партии Адриан Доментюк указал, что государство обладает инструментами для сдерживания цен, но перекладывает бремя кризиса на население.
Прошедший в Кишиневе митинг открыл анонсированную оппозицией волну протестов: 28 сентября на уличные акции планируют выйти сторонники партии "Национальное альтернативное движение" мэра столицы Иона Чебана, а Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона готовит выступления в конце октября.
Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы приняло к рассмотрению заявку государственной компании Energocom о повышении тарифов на природный газ с 1 октября. Кроме того, 26 сентября в республике вступил в силу режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней, утвержденный парламентом на внеочередном заседании по запросу правительства из-за угрозы дефицита ресурсов.
Премьер-министр Молдовы Василий Тофан, выступая на общеполитических дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предупредил, что предстоящая зима станет трудным периодом для страны в связи с энергокризисом.-0-
В мире
27 сентября 2026, 00:17
В Молдове оппозиция вышла на пикет из-за очередного витка роста тарифов на энергоносители
Фото pixabay.com
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