Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 27 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 Финал семейного фестиваля "Папа, мама, я - футбольная семья" прошел в Минске Общество
00:49 WSJ: корпорация Boeing выявила сбой в ПО самолетов 737 MAX  В мире
00:34 В Минске 27 сентября ограничат движение по улице Коммунистической Регионы
00:17 В Молдове оппозиция вышла на пикет из-за очередного витка роста тарифов на энергоносители В мире
26.09.26
26.09.26 23:59 Работники МЧС ликвидировали загорание склада в Бобруйском районе Происшествия
26.09.26 23:51 В Берлине прошла демонстрация против социальной политики правительства Мерца В мире
26.09.26 23:47 Футболисты Бларуси уступили албанцам в Лиге наций УЕФА Спорт
26.09.26 23:35 Таджикистан подал заявку на место непостоянного члена СБ ООН на 2028-2029 годы В мире
26.09.26 23:15 "По кличке Жэс": служебная собака стала участником профилактической акции минской милиции в общежитии Регионы
26.09.26 22:49 Дикий восторг: "Зубр-фест" объединил любителей первозданной природы Беловежской пущи  Общество
26.09.26 22:15 Защитник "Динамо" Смит стал рекордсменом клуба в КХЛ Спорт
26.09.26 22:09 Финны выиграли у Сан-Марино в Лиге наций УЕФА Спорт
26.09.26 22:00 Трамп отверг предложение Ирана о семидневном плане действий по прекращению огня В мире
26.09.26 21:46 Белорусские акробаты вошли в топ-5 в группе на чемпионате мира в Италии Спорт
26.09.26 21:38 Рыженков: Беларусь готова и дальше делать все возможное для скорейшего мира в Украине Политика
26.09.26 21:34 Рыженков рассказал в ООН о вкладе Беларуси в создание нового мира Политика
26.09.26 21:31 Рыженков дал рецепт, как вернуть ООН ее предназначение Политика
26.09.26 21:27 Беларусь предупредила Запад о необходимости подвинуться на "скамейке" международных отношений Политика
26.09.26 21:25 Рыженков: Запад не стремится к миру в Украине, его цель - цивилизационное поражение России Политика
26.09.26 21:22 Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба Политика
26.09.26 21:13 Рыженков: ЕС, стремясь сохранить доминирование, препятствует глобальной стабильности Политика
26.09.26 21:08 "Владели инициативой, но не хватило времени". Брылин о поражении от "Шанхая" Спорт
26.09.26 21:05 Рыженков: западные "правила" - это дорожные знаки, где себе всегда зеленый свет Политика
26.09.26 21:00 Рыженков: страны должны предоставить ООН реальную возможность действовать Политика
26.09.26 20:54 От партийной школы до международного диалога: в Минске завершился проект "Модуль" Общество
26.09.26 20:36 Лавров: Европа делает все для срыва переговоров по Украине В мире
26.09.26 20:20 "Зубр-фест" в Беловежской пуще сделают традиционным Общество
26.09.26 20:10 Трамп после переговоров с Си Цзиньпином заявил, что США не будут тормозить развитие ИИ В мире
26.09.26 20:03 Трое белорусских гимнастов вышли в финалы этапа мирового Кубка вызова в Париже Спорт
26.09.26 20:00 Новые резиденты зарегистрированы в "Великом камне" Экономика
Все новости
Все новости

В Молдове оппозиция вышла на пикет из-за очередного витка роста тарифов на энергоносители

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
27 сентября 2026, 00:17

В Молдове оппозиция вышла на пикет из-за очередного витка роста тарифов на энергоносители

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционная Партия коммунистов Молдовы организовала пикет у здания правительства в Кишиневе, в знак протеста против введения чрезвычайного положения и очередного витка роста тарифов на энергоносители, сообщает РИА Новости.

"Мы вышли на этот флешмоб, чтобы выразить протест против роста тарифов и режима ЧП. Постоянное продление режима чрезвычайного положения демонстрирует неспособность правительства руководить государством в рамках закона, а за политические авантюры властей граждане расплачиваются из собственного кармана", - заявила лидер партии, депутат молдавского парламента Диана Караман.

Она отметила, что подлинная энергетическая безопасность заключается в прагматичной диверсификации поставок и поиске доступных ресурсов, а не в отказе от традиционных партнеров.

Еще один депутат от данной партии Адриан Доментюк указал, что государство обладает инструментами для сдерживания цен, но перекладывает бремя кризиса на население.

Прошедший в Кишиневе митинг открыл анонсированную оппозицией волну протестов: 28 сентября на уличные акции планируют выйти сторонники партии "Национальное альтернативное движение" мэра столицы Иона Чебана, а Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона готовит выступления в конце октября.

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы приняло к рассмотрению заявку государственной компании Energocom о повышении тарифов на природный газ с 1 октября. Кроме того, 26 сентября в республике вступил в силу режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней, утвержденный парламентом на внеочередном заседании по запросу правительства из-за угрозы дефицита ресурсов.

Премьер-министр Молдовы Василий Тофан, выступая на общеполитических дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предупредил, что предстоящая зима станет трудным периодом для страны в связи с энергокризисом.-0-
Теги
Молдова
Новости рубрики В мире
Фото из архива WSJ: корпорация Boeing выявила сбой в ПО самолетов 737 MAX 
Фото Pixabay В Берлине прошла демонстрация против социальной политики правительства Мерца
Фото Рixabay Таджикистан подал заявку на место непостоянного члена СБ ООН на 2028-2029 годы
Дональд Трамп. Фото АР Трамп отверг предложение Ирана о семидневном плане действий по прекращению огня
Сергей Лавров. Фото ТАСС Лавров: Европа делает все для срыва переговоров по Украине
Фото Синьхуа Трамп после переговоров с Си Цзиньпином заявил, что США не будут тормозить развитие ИИ
  • Главная
  • В Молдове оппозиция вышла на пикет из-за очередного витка роста тарифов на энергоносители
    • Главное
    "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники
    Лукашенко: вклад Гродненской области в продовольственную безопасность страны впечатляет
    Рыженков рассказал в ООН о вкладе Беларуси в создание нового мира
    Как в Беларуси вовлекают в оборот невостребованное арендное жилье, рассказали в МЖКХ
    Топ-новости
    Рыженков: Беларусь готова и дальше делать все возможное для скорейшего мира в Украине
    Рыженков дал рецепт, как вернуть ООН ее предназначение
    Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба
    За 30 лет сельское хозяйство Беларуси шагнуло далеко вперед - Перцов на "Дажынках" в Кореличах
    Петкевич: Беларусь - большая семья в страновом масштабе, "Дажынкi" - одна из лучших наших традиций
    Вольфович на "Дажынках" в Кореличах: создавая продовольственную безопасность, мы мирным трудом укрепляем страну
    Участники учений ОДКБ завершили перегруппировку в Россию
    Белорусские акробаты вошли в топ-5 в группе на чемпионате мира в Италии
    Есть ли силы, которые опосредовано влияют на вооруженный конфликт в Иране, пояснила политолог
    "Зубр-фест" в Беловежской пуще сделают традиционным
    Спецпроект для аграриев и флагманские модели для выставки. На "Гомсельмаше" поделились ближайшими планами
    Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости
    Беларусь и Узбекистан обменялись опытом развития IT-экосистем
    Вьетнам: как "молодой азиатский тигр" балансирует между амбициями и уязвимостями в "эпоху сжатия"
    Поезд из Анапы в Минск следует измененным маршрутом
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.