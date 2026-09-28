28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на участке Днестра высший, красный код опасности в связи с падением объема стока воды до 15% от нормы. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается на сайте ведомства, предупреждение действует на участке от села Наславча (Украина) до города Каменка (Приднестровье). При этом от города Дубоссары (Приднестровье) и ниже по течению действует оранжевый код, так как здесь уровень воды составляет 30% от нормы. Оранжевый код также действует на реке Прут на границе с Румынией.
Ранее министр окружающей среды Молдовы Георгий Хаждер заявил, что Украина прекратила поддержку уровня воды ниже Новоднестровского водохранилища. Сброс воды там сокращен примерно в три раза - ровно до тех значений, которые поступают в водохранилище выше по течению. Как отметил министр, вода сильно отступила от берегов, но ее уровня пока хватает для работы водозаборных станций Кишинева и нескольких других крупных городов страны.
На этой неделе парламент Молдовы ввел режим ЧП в сферах энергетики и гидрологии из-за угрозы сбоев в поставках электроэнергии, горючего, роста цены на газ и критического обмеления Днестра.-0-
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28 сентября 2026, 00:41
В Молдове объявили высший код гидрологической опасности из-за обмеления Днестра
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