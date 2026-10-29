29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермеры из ряда регионов Молдовы вышли на протесты с требованием продлить лицензирование импорта зерновых, сообщает портал Point.md.
Аграрии также требуют включить в закон положение, которое позволит правительству продлевать действие данного механизма без необходимости каждый раз вносить изменения в закон.
Сейчас продлить лицензирование можно только решением парламента, принятым в форме закона.
Как сообщает ТАСС, аграрии собираются в группы по несколько десятков человек с техникой, сигналят, но не блокируют движение транспорта.-0-
В мире
29 октября 2026, 13:47
В Молдове фермеры вышли на протесты, требуя продлить лицензирование импорта зерновых
Фото point.md
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