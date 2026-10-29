В Молдове фермеры вышли на протесты, требуя продлить лицензирование импорта зерновых

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермеры из ряда регионов Молдовы вышли на протесты с требованием продлить лицензирование импорта зерновых, сообщает портал Point.md.



Аграрии также требуют включить в закон положение, которое позволит правительству продлевать действие данного механизма без необходимости каждый раз вносить изменения в закон.



Сейчас продлить лицензирование можно только решением парламента, принятым в форме закона.



Как сообщает ТАСС, аграрии собираются в группы по несколько десятков человек с техникой, сигналят, но не блокируют движение транспорта.-0-