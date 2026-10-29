В Молдове фермеры вышли на протесты, требуя продлить лицензирование импорта зерновых

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 29 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:33 Зонты далеко не убирать? Какую погоду ждать белорусам 30 октября, рассказали синоптики Общество
15:31 От торговли к инвестиционным проектам. Какие направления сотрудничества будут развивать Беларусь и Алтай Экономика
15:28 Еврокомиссия отказалась выделить странам Балтии 500 млн евро на борьбу с БПЛА В мире
15:25 Минобороны Израиля требует увеличить военные расходы на $8 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана В мире
15:12 Единый подход в сфере защиты населения и территорий от ЧС планируют выработать в ОДКБ Общество
15:08 Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Республикой Алтай - Шулейко Экономика
15:08 Конькобежец Мигдалев взял серебро на первом этапе Кубка России в Коломне Спорт
15:07 Беларусь в числе лидеров в ЕАЭС по противодействию кибермошенничеству - Нацбанк Общество
14:59 Пока город спал. Корреспондент БЕЛТА провел смену с группой задержания Департамента охраны Регионы
14:58 В Брестской области подготовили 590 машин для обработки улиц от гололеда и уборки снега Регионы
14:58 "В воду бросился без раздумий". Житель Жлобина, спасший двух детей, первым получил новую награду ОСВОД Регионы
14:57 Где в Бресте можно подключить 5G и когда технология придет в другие населенные пункты области Регионы
14:55 Гуманитарная миссия в Алешках. Хроника событий на территории Беларуси 29 октября Общество
14:53 Национальные библиотеки Беларуси и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве Общество
14:43 Умерла голливудская звезда 1960-х годов немецкая актриса Эльке Зоммер  В мире
14:39 "Движемся достаточными темпами". Делегаты ВНС в Минске оценили ход выполнения Программы-2030 Экономика
14:36 Храм образования и науки. Торжественное заседание Совета БГУ проходит по случаю 105-летия вуза Общество
14:36 Инфляционные процессы в странах ЕАЭС остаются под контролем - Головченко Экономика
14:23 В Беларуси в купальный сезон спасли 181 человека, число погибших на воде сократилось на 3% Общество
14:16 Патриотический автопоезд "Единство поколений: маршрут памяти" проедет по Беларуси с 2 по 6 ноября Общество
14:06 Глава Европейского центрального банка подала в отставку В мире
14:06 Беларусь и Ферганская область подписали девять соглашений о сотрудничестве Экономика
14:00 Вымогали долю в бизнесе на 350 тыс. рублей. Задержаны совладелец предприятия в Орше и его пособники Регионы
13:57 Обновленные помещения и оборудование: в Чаусской ЦРБ идет реконструкция главного корпуса Регионы
13:52 Под национальным флагом. Семь белорусов выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале Спорт
13:50 В Минске проходит VI Международная социологическая конференция с участием более 250 экспертов  Общество
13:47 В Молдове фермеры вышли на протесты, требуя продлить лицензирование импорта зерновых В мире
13:40 Задача - сохранить динамику. В Минске обсудили предварительные результаты Программы-2030 Регионы
13:39 В Минске пенсионерка передала мошенникам более 230 тыс. рублей семейных сбережений Регионы
13:37 Гуманитарная миссия в Алешках готовилась с мая В мире
Все новости
Все новости

В Молдове фермеры вышли на протесты, требуя продлить лицензирование импорта зерновых

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
29 октября 2026, 13:47

В Молдове фермеры вышли на протесты, требуя продлить лицензирование импорта зерновых

Фото point.md
Фото point.md
Фото point.md
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермеры из ряда регионов Молдовы вышли на протесты с требованием продлить лицензирование импорта зерновых, сообщает портал Point.md.

Аграрии также требуют включить в закон положение, которое позволит правительству продлевать действие данного механизма без необходимости каждый раз вносить изменения в закон.

Сейчас продлить лицензирование можно только решением парламента, принятым в форме закона.

Как сообщает ТАСС, аграрии собираются в группы по несколько десятков человек с техникой, сигналят, но не блокируют движение транспорта.-0-
Теги
Молдова
Новости рубрики В мире
Фото Pixabay Еврокомиссия отказалась выделить странам Балтии 500 млн евро на борьбу с БПЛА
Фото Unsplash Минобороны Израиля требует увеличить военные расходы на $8 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана
Эльке Зоммер. Фото Getty Images Умерла голливудская звезда 1960-х годов немецкая актриса Эльке Зоммер 
Кристин Лагард. Фото из архива ТАСС Глава Европейского центрального банка подала в отставку
Фото из архива ТАСС Гуманитарная миссия в Алешках готовилась с мая
Фото Reuters Штрафы до 5,5 тыс. евро. В Албании утвержден пакет мер по борьбе с уличными беспорядками
  • Главная
  • В Молдове фермеры вышли на протесты, требуя продлить лицензирование импорта зерновых
    • Главное
    Лукашенко позитивно оценил рост турпотока из России в Беларусь
    Белорусская сторона участвует в гуманитарной операции в Алешках 
    Гуманитарная миссия в Алешках. Хроника событий на территории Беларуси 29 октября
    Будущее улыбок в Минске: что покажут на форуме "Стоматология Беларуси 2026"
    Топ-новости
    "Мы своих братьев не предадим". Лукашенко о политике Беларуси по отношению к России
    Глава Республики Алтай о сотрудничестве с Беларусью: невзирая на тысячи километров, мы очень близки
    Прямое авиасообщение, белорусский санаторий и АПК. Какие проекты реализуют Беларусь и Республика Алтай
    Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Республикой Алтай - Шулейко
    Проект создания предприятия по производству стрелочных переводов обсудили на встрече в правительстве
    Храм образования и науки. Торжественное заседание Совета БГУ проходит по случаю 105-летия вуза
    Зонты далеко не убирать? Какую погоду ждать белорусам 30 октября, рассказали синоптики
    Под национальным флагом. Семь белорусов выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале
    Цифровой суверенитет: как NTechnology SIEM защищает от внешних рисков
    По каждому из приоритетов Программы-2030 уже достигнуты первые весомые результаты - Чеботарь 
    В Минске проходит VI Международная социологическая конференция с участием более 250 экспертов 
    В Беларуси продажа пеллет населению выросла более чем в три раза
    "Победа была бы неполной без флага и гимна". Борец Маскевич о золоте чемпионата мира
    Проект новой редакции закона "Об охране труда" готовится к первому чтению
    В Беларуси в купальный сезон спасли 181 человека, число погибших на воде сократилось на 3%
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.