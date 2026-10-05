5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 населенных пунктов в Молдове могут столкнуться с проблемой подачи воды в дома из-за низкого уровня воды в реке Прут, заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер, пишет РИА Новости.
Парламент Молдовы 26 сентября утвердил решение правительства о введении в стране режима чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней из-за обмеления Днестра и других рек республики.
"В ходе ежедневного мониторинга, проводимого в условиях чрезвычайного положения, сегодня утром мы получили уведомление о том, что снижение уровня воды в реке Прут может повлиять на работу водозаборной станции, снабжающей водой 11 населенных пунктов, включая город Леова", - написал Хаждер в соцсети Facebook.
По словам министра, власти оценили риски и разработали технические решения для обеспечения водоснабжения и предотвращения перебоев в подаче воды гражданам, даже в случае дальнейшего снижения уровня воды. Он отметил, что технические работы начнутся в кратчайшие сроки.
Ранее власти республики уже ввели ограничения на использование питьевой воды: запретили мыть улицы, тротуары и наполнять бассейны, а также обязали промышленные предприятия непродовольственного сектора снизить водопотребление минимум на 20%.-0-
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05 октября 2026, 00:58
В Молдове более десяти населенных пунктов могут остаться без воды
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