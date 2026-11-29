29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22 человека погибли, еще 14 получили травмы в результате падения рейсового автобуса в ущелье в административной области Мандалай в центральной части Мьянмы. Об этом сообщает агентство Синьхуа.



По данным пожарной службы Мьянмы, ДТП произошло в воскресенье вечером. На место происшествия были направлены специалисты для проведения спасательной операции.



В автобусе находились в общей сложности 36 человек.-0-