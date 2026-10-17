В митинге сторонников Вучича в Нови-Саде участвовали почти 110 тыс. человек

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число участников предвыборного митинга в поддержку Александра Вучича, подавшего 27 сентября в отставку с поста президента Сербии, превысило 100 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Сербии.



"По официальным оценкам полицейского управления города Нови-Сад, 16 октября в массовом мероприятии, организованном Сербской прогрессивной партией на площади Свободы в Нови-Саде, приняли участие около 110 000 граждан", - уточнила пресс-служба ведомства.



На митинге присутствовали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.



Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом в премьеры. Основным оппонентом СПП станет объединение "Студенческий список" во главе с кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.-0-