В мире начался обвал акций ИИ-индустрии после призывов к замедлению темпов развития отрасли

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции мировых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), по всему миру резко падают на фоне призывов руководителей отрасли к замедлению темпов развития и предупреждений о рисках, связанных с ИИ. Об этом сообщает Reuters.



"Это самая серьезная угроза на сегодняшний день для миллиардов долларов, вложенных в эту индустрию", - отмечается в публикации.



Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи в своем сентябрьском эссе призвал компании, занимающиеся ИИ, замедлить темпы развития возможностей ИИ-моделей на фоне растущих опасений по поводу злоупотребления искусственным интеллектом. Крупные IT-предприниматели Илон Маск и Сэм Альтман после этого заявили, что согласны с Дарио Амодеи.



Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сказал, что компания не будет проводить IPO в этом году, сославшись на соображения безопасности. Альтман также написал в соцсети X, что есть две главные угрозы при развитии искусственного интеллекта. Он предупредил, что стремительное развитие ИИ может обернуться "очень плохо", если люди потеряют контроль над все более мощными системами ИИ или если человечество столкнется с чрезмерной концентрацией власти над этой технологией в руках отдельных людей, компаний. "Если один человек или компания используют чрезвычайно мощный искусственный интеллект, чтобы навязать свое мировоззрение всем остальным, результаты могут быть крайне антиутопическими", - выразил мнение он.



"Это неприемлемо. Мы безоговорочно на стороне человечества, и ИИ всегда должен служить людям", - указал Альтман, добавив, что методы согласования и обеспечения безопасности должны опережать достижения в области возможностей ИИ.



Комментарии генеральных директоров крупных компаний усилили пристальное внимание к секторам, связанным с ИИ, вызванное тем, что компании все чаще полагаются на заемные средства и циклическое финансирование для реализации своих амбиций в области искусственного интеллекта, отмечает Reuters. Произошло это в то время, когда стоимость заимствований взлетела до многолетних максимумов.-0-