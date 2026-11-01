



"Украина готова", - написал Андрей Сибига в социальной сети X.





Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.





Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что целью урегулирования конфликта в Украине должны быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир.-0-