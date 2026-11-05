В МИД РФ рассчитывают, что ситуация с членством Армении в ОДКБ прояснится в ближайшее время

5 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Москве рассчитывают, что ситуация с членством Армении в ОДКБ прояснится в ближайшее время. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.





"Я думаю, что сейчас нет смысла предвосхищать содержание дискуссий на московском саммите организации (он запланирован на 11 ноября. - Прим. БЕЛТА). Не исключаю, что этот вопрос будет предметно рассмотрен. Но в любом случае у Еревана остается возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ. Ну и, собственно, насильно никто партнеров в организации удерживать не намерен. Армения вправе задействовать предусмотренные уставом процедуры и выйти из объединения, урегулировав соответствующим образом имеющиеся обязательства", - сказала Мария Захарова.





Говоря о возможных последствиях курса Еревана, официальный представитель МИД РФ заявила: "Перспективы формирования альтернативной архитектуры безопасности на Южном Кавказе не просматриваются. Западные страны, западные блоки, которые всячески пытаются влезть в регион со своими стандартами военного строительства и управления, обеспечивать его стабильность просто не смогут, и не собираются. В том числе из очевидных географических причин, да и политические цели и задачи у них совершенно противоположные. Так что по совокупности факторов можно сказать, они эту самую безопасность обеспечивать не станут".





"Думаю, что еще одна возможность у Еревана аргументировать свою позицию относительно членства в ОДКБ представится уже в ближайшее время в рамках участия секретаря Совета безопасности Армении в 14-й встрече секретарей Совета безопасности СНГ в Москве 9 ноября. Собственно, многое там должно и проясниться", - добавила Мария Захарова.





Дипломат напомнила, что принятие ограничительных мер в отношении одного из членов ОДКБ полностью относится к компетенции Совета коллективной безопасности. "Соответствующие процедуры в основополагающих документах ОДКБ регламентированы, они могут быть задействованы, например, в случае неисполнения государством своих обязательств, в том числе финансовых. А ведь Армения, напомню, уже почти три года не перечисляет долевые взносы в бюджет этого объединения", - констатировала официальный представитель МИД РФ.





Она также назвала "словесной эквилибристикой" реакцию армянского руководства на недавний доклад правительств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России о последствиях для Армении выхода из Евразийского экономического союза. "Услышали очередной набор словесной эквилибристики, очередное измышление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выборе между ЕАЭС и ЕС. Ничего нового, есть какие-то, наверное, новые, так сказать, обороты, но вновь демагогические формулировки и введение в заблуждение собственного населения, населения Армении, и никакой конкретики. Хотя в заявлении лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая 2026 года вопросы поставлены были вполне определенно. К сожалению, ответов на них мы так и не получили. Нам по-прежнему непонятен ход мыслей официального Еревана, ведь даже самая обыкновенная житейская логика говорит о том, что сначала надо спросить мнение у собственного населения, а потом предпринимать какие-то действия, а не наоборот", - подчеркнула Мария Захарова.-0-