26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В МИД РФ пообещали Эстонии политико-дипломатические меры в ответ на закрытие пунктов пропуска на российско-эстонской границе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.



"Все действия по закрытию оставшихся пунктов пропуска на российско-эстонской границе, конечно, в первую очередь несут болезненный удар по самой Эстонии. Также самым негативным образом они скажутся на социальном и экономическом благополучии значительного числа жителей самой Эстонии. Другое дело, что правящий класс в Эстонии давно о своих гражданах не думает. Зарплату они получают не с благополучия своих граждан, а через распределение соответствующих грантов, бонусов и финансовых подачек от Брюсселя", - сказала она.



"Собственно, такого же результата добьется и Латвия в случае слепого копирования этих непродуманных и политизированных решений", - заметила дипломат.



Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что со своей стороны Россия оставляет за собой право на принятие комплекса ответных политико-дипломатических мер для защиты национальных интересов и законных прав граждан России. "Безусловно, свои решения будем принимать в тесной координации с союзной Беларусью", - подчеркнула Мария Захарова.-0-