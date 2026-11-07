7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Майя Санду и ее правящая партия "Действие и солидарность" фактически запустили процесс объединения с соседней Румынией. Об этом заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой, сообщает ТАСС.
"Следует знать, что это уже происходит. Строится автомагистраль Объединения, мосты через Прут, энергетические соединения. И другие инфраструктурные проекты, которые сближают два берега Прута", - сказал он.
По его словам, в молдавском обществе всегда существовала открытость к идее объединения, а конкретные проекты по сближению двух стран больше помогают убедить граждан в пользе слияния двух стран, чем политические дискуссии.
Санду неоднократно заявляла, что является сторонницей объединения Молдовы с Румынией и поддержала бы это решение, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу. Однако она признает, что большинство населения страны эту идею не поддерживает.-0-
В мире
07 ноября 2026, 21:30
В МИД Молдовы заявили о фактическом запуске процесса объединения с Румынией
Фото Unsplash
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