В МИД Молдовы заявили о фактическом запуске процесса объединения с Румынией 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Майя Санду и ее правящая партия "Действие и солидарность" фактически запустили процесс объединения с соседней Румынией. Об этом заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой, сообщает ТАСС.



"Следует знать, что это уже происходит. Строится автомагистраль Объединения, мосты через Прут, энергетические соединения. И другие инфраструктурные проекты, которые сближают два берега Прута", - сказал он.



По его словам, в молдавском обществе всегда существовала открытость к идее объединения, а конкретные проекты по сближению двух стран больше помогают убедить граждан в пользе слияния двух стран, чем политические дискуссии.



Санду неоднократно заявляла, что является сторонницей объединения Молдовы с Румынией и поддержала бы это решение, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу. Однако она признает, что большинство населения страны эту идею не поддерживает.-0-