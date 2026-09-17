В Мичигане разбился истребитель F-16

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель F-16 потерпел крушение на севере штата Мичиган в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение телеканала NBC.



По его сведениям, инцидент произошел около 14.00 по местному времени (21.00 по минскому). Пилот воздушного судна катапультировался, он был госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Местным жителям предписано оставаться в своих домах и не открывать окна.



Информации о причинах произошедшего пока не приводится.-0-