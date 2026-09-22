В Мексике ограничат использование мобильных телефонов в школах

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничение на использование мобильных телефонов и планшетов в начальных и средних школах Мексики начнет действовать с 3 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Клаудии Шейнбаум.



"Их можно будет хранить в рюкзаке, но ни на уроках, ни на перемене нельзя будет пользоваться мобильными телефонами", - сказала Шейнбаум. По ее словам, соответствующее решение Национального совета образовательных властей (Conaedu) будет опубликовано 22 сентября в официальном вестнике правительства.



Решение было принято единогласно на заседании Conaedu 18 сентября с участием федеральных и региональных органов образования всех 32 штатов Мексики. После публикации документа Министерству народного образования страны будет предоставлено 30 дней на проведение информационных собраний в школах, где учителям и родителям разъяснят новые правила.



По словам Шейнбаум, использование мобильных устройств будет разрешено лишь в случаях чрезвычайных ситуаций или при необходимости, связанной с конкретными потребностями детей.



Ограничение коснется учащихся начальных и средних школ. В учреждениях среднего специального образования каждое учебное заведение самостоятельно будет устанавливать правила использования устройств с учетом требований безопасности и возможности их применения в образовательных целях.-0-