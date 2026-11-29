29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе строительства международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса в Мексике археологи нашли человеческие останки возрастом около 13 тыс. лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории страны (INAH).



Останки, получившие название Йоцин, были обнаружены археологом Исраэлем Пеньей в 2021 году на северо-западной стороне строящегося аэропорта. Скелет находился в слоях почвы, связанных с позднеплейстоценовой фауной, в том числе мамонтами и доисторическими верблюдами. Возраст находки подтвердили исследования, проведенные в лабораториях Бельгии и США. Отмечается, что останкам около 13 тыс. лет. Ученые отнесли скелет к числу 23 древнейших человеческих останков, обнаруженных в Мексиканском бассейне.



Физический антрополог Артуро Талавера Гонсалес отметил необычные особенности скелета. По его словам, человек обладал крепким телосложением, массивными костями и ростом около 175 см. Специалист предположил, что он был охотником, привыкшим преодолевать большие расстояния. При изучении останков исследователи также обнаружили значительный износ зубов при полном отсутствии кариеса. Ученые связали это с особенностями питания древних охотников-собирателей и использованием зубов для обработки различных материалов.-0-