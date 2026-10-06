В Мали правительственные войска вошли в город Кидаль

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительственные силы Мали совместно с их международными союзниками вошли в стратегически важный город Кидаль, расположенный на северо-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на малийский новостной портал Malijet.



По его информации, армейские части заняли позиции в городской черте.



Ранее во вторник сепаратисты из "Фронта освобождения Азавада" (ФОА) объявили, что вынуждены покинуть Кидаль, который они удерживали в течение почти пяти месяцев. Командование ФОА объяснило уход из города объективной оценкой сложившейся оперативной и тактической ситуации.



В последние три дня малийская армия и ее союзники вели мощное наступление на Кидаль. Они широко использовали авиацию и беспилотники.



Сепаратисты захватили Кидаль в апреле, когда атаковали ряд городов Мали совместно с группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", признающей себя частью международной террористической организации "Аль-Каида".-0-