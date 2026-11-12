В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 1,5 тыс. человек 

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. человек были эвакуированы в пункты временного размещения из-за наводнений в Малайзии. Об этом сообщает газета New Straits Times.



В 13 центрах временного размещения в малазийских штатах Селангор, Перак и Саравак находятся 417 семей. Наиболее сложная обстановка сохраняется в штате Селангор, где в девяти пунктах временного размещения в округах Куала-Селангор, Гомбак и Шах-Алам укрываются более 1100 человек. При этом семь центров функционируют в Куала-Селангоре, где наибольшее число эвакуированных приняли местные школы и общественные центры.



Власти страны настоятельно рекомендуют жителям подтопленных регионов соблюдать меры предосторожности.-0-