В Мадриде полиция применила силу против группы бастующих преподавателей

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция в Мадриде применила силу против группы протестующих во время забастовки преподавателей, сообщает ТАСС.
Около 500 человек собрались на митинг у здания, где было запланировано мероприятие с участием главы региона Исабель Диас Аюсо. Протестующие окружили вход в здание, полиции пришлось силой оттеснить их на несколько метров.
Бессрочная забастовка работников образования проходит в Мадриде с 14 октября. Бастующие требуют увеличения финансирования, сокращения наполняемости классов и улучшения условий труда учителей. Ранее в регионе уже были организованы различные пикеты, манифестации и митинги.-0-