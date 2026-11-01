1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская полиция задержала более 300 человек на акции в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action у посольства США в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотленд-Ярд.
Акция прошла 31 октября. Сотни демонстрантов собрались у здания американского посольства на юге Лондона, чтобы выразить поддержку движению Palestine Action и протест против действий США и Израиля на Ближнем Востоке. Перед акцией правоохранители предупредили, что будут задерживать ее участников.
"Вчера были задержаны в общей сложности 325 человек. Подавляющее большинство задержаний - 320 - было произведено за выражение поддержки запрещенной организации", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда в соцсети X.
Palestine Action запретили в 2025 году. Членство в движении или выражение ему поддержки считается уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет лишения свободы. Несмотря на запрет, сторонники движения продолжают проводить акции протеста, в ходе которых полиция задерживает сотни человек.-0-
В мире
01 ноября 2026, 18:36
В Лондоне задержали более 300 человек на акции у посольства США
Фото ТАСС
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