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В Лондоне прошел марш против милитаризации Великобритании

Опубликовано:

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В мире
28 октября 2026, 00:32

В Лондоне прошел марш против милитаризации Великобритании

Скриншот видео ТАСС
Скриншот видео ТАСС
Скриншот видео ТАСС
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марш против наращивания военных расходов правительством Великобритании состоялся в центре Лондона, сообщает ТАСС.

Шествие стартовало на набережной Виктории и завершилось напротив резиденции премьер-министра Соединенного Королевства на Даунинг-стрит, 10. Участники марша выступили против сокращения расходов на социальные программы ради ускоренной милитаризации. Они принесли транспаранты с лозунгами "Сократите военные расходы, а не социальное обеспечение" и "Медсестры нужнее ядерных боеголовок". Кроме того, демонстранты потребовали увеличить налоги для богатых слоев населения для финансирования социальных программ, в том числе строительства доступного жилья и новых школ.

Марш был организован профсоюзом Unison при содействии антивоенной организации Stop the War, Социалистической рабочей партии Великобритании и "Кампании за ядерное разоружение". В нем приняли участие около 2 тыс. человек. Помимо профсоюзных и антивоенных активистов, со своей символикой пришли студенты и преподаватели ведущих вузов, включая Имперский колледж Лондона и Университетский колледж Лондона.

По словам организаторов марша, они "вдохновились протестами во Франции". Таким образом, Лондон стал очередным европейским городом, где прошли акции протеста против сокращения социальных расходов в угоду милитаризации.-0-
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