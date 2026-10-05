В Лондоне произошло масштабное отключение электроэнергии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне произошло масштабное отключение электричества из-за неисправности подземной сети. Об этом пишет газета The Telegraph.
По информации британской энергетической компании UKPN, отключение электроэнергии затронуло восточный и северный Лондон, а также Сити. Пострадало более 5 тыс. абонентов. В UKPN порекомендовали жителям города иметь при себе фонарик с запасными батарейками.
На Ливерпуль-стрит - одном из самых загруженных железнодорожных вокзалов Великобритании - воцарился хаос, так как погасли все информационные табло. Как пишут британские СМИ, на фотографиях, распространенных в социальных сетях, были запечатлены растерянные пассажиры, бродящие по вокзалу.
По информации издания The Standard, ряд других железнодорожных станций также остались без света. В частности, на Essex Road не останавливались поезда. В городе была нарушена работа некоторых светофоров и систем видеонаблюдения. Офисы в центре Лондона погрузились во тьму. Отключение электричества произошло и на многих предприятиях.
На данный момент электроснабжение восстановлено.-0-