В Лондоне откроется крупнейший со Второй мировой оборонный завод - FT





По информации издания, ссылающегося на руководство стартапа, на месте автопарка построены четырехэтажный завод и штаб-квартира компании общей площадью 160 тыс. кв.м. Планируется производство компонентов для дронов, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей. Среди основных клиентов компании - американская Anduril, британская Babcock International и правительство Великобритании.





Отмечается, что компания планирует расширять сеть производств, на территории Великобритании, США, Франции и ФРГ по франшизе работают около 15 заводов Isembard, эксперты оценивают стоимость компании приблизительно в $500 млн.





Великобритания выделяет на оборону около 2,5% ВВП. Предыдущий премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер называл конечной целью повышение оборонных трат до 3% ВВП в парламенте следующего созыва, выборы которого пройдут не позднее августа 2029 года.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский стартап Isembard откроет в центре Лондона крупнейший со времен Второй мировой войны оборонный завод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.