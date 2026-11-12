В Ливии произошел пожар на газовом заводе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один работник погиб, еще четверо получили ранения в результате пожара и последовавшего за ним взрыва на газовом заводе компании Sirte Oil Company в городе Марса-эль-Брега на востоке Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливийскую Национальную нефтяную корпорацию.
По данным компании, пожар возник на заводе утром в среду и привел к взрыву на одном из трубопроводов, по которым топливный газ подается к паровым котлам. "В результате погиб один рабочий, еще четверо сотрудников получили травмы", - говорится в заявлении.
Аварийные службы и пожарные перекрыли газовые линии и взяли огонь под контроль. В качестве меры предосторожности работу завода полностью остановили. Компания продолжает работать в обычном режиме. Происшествие не повлияло на поставки газа на внутренний рынок и добычу сырой нефти, подчеркнула NOC.-0-