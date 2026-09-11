В Ливане произошло землетрясение магнитудой 4,1 на фоне действий ВС Израиля

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность израильских военных на хребте Али эт-Тахер на юге Ливана могла спровоцировать землетрясение магнитудой 4,1. Об этом свидетельствуют данные геологической службы США (USGS), сообщает ТАСС.



По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 13 км к юго-западу от района Набатия эт-Тахта, который расположен приблизительно в 5 км от хребта Али эт-Тахер, где незадолго до сейсмической активности Армия Израиля уничтожила подземную инфраструктуру организации "Хезболла".



Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



По версии израильской стороны, эти объекты имели стратегическое значение, строились более 20 лет и якобы проектировались и финансировались Ираном.-0-