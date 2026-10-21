В Литве выявили огромную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Литвы обнаружили в Вильнюсском районе огромную нарколабораторию, которая работала почти в промышленных масштабах, сообщают литовские СМИ.



Данная нарколаборатория, вероятно, является крупнейшей из действовавших в странах Балтии лабораторий по производству синтетических наркотиков.



По словам заместителя начальника Бюро криминальной полиции Литвы, в лаборатории производили сотнями килограммов амфетамин и метамфетамин. Также были обнаружены и изъяты и другие психотропные вещества. В целом из общего количества можно было произвести около 4 млн доз наркотиков.



Наркотики могли перевозиться и в другие страны Европы, в том числе в Нидерланды, Чехию и Бельгию.



Правоохранители пресекли готовившуюся контрабанду этих веществ. В одной из литовских логистических компаний был перехвачен груз, в котором обнаружено и изъято из незаконного оборота 17 кг кристаллов метамфетамина.-0-