В Литве выявили нарушения при закупке для армии "зубов дракона"

Служба госзакупок установила, что руководство Логистического управления Вооруженных сил Литвы нарушило принципы прозрачности на этапе исполнения контракта. Также выявлены нарушения соответствия технической спецификации и цены изделий.
Поскольку контракт уже исполнен, служба госзакупок ограничилась оценкой нарушений, решение о привлечении к ответственности примут позже.
Ранее Литва установила противотанковые заграждения "зубы дракона" на границе с Россией и Беларусью в пунктах пропуска и на прилегающих территориях.-0-