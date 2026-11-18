18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве 17 ноября произошел пожар в первом блоке Игналинской АЭС. Об этом пишут литовские СМИ.



Департамент пожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел Литвы сообщил, что в помещении Игналинской АЭС, где произошел пожар, радиационный фон не изменился из-за возгорания.



По данным департамента, 17 ноября в 9.34 по местному времени поступило сообщение о пожаре на Игналинской АЭС. На место происшествия выехали четыре автоцистерны. Выяснилось, что в первом блоке в складском помещении горели полиэтиленовые пакеты с использованными средствами защиты. Пожарные вынесли из помещения три ацетиленовых и восемь кислородных баллонов. Огонь опалил электропроводку.



Сообщается, что в настоящее время пожар ликвидирован. Люди не пострадали, радиационный фон не изменился, никакой угрозы для жителей и окружающей среды нет. Работы по выводу Игналинской атомной электростанции из эксплуатации были временно приостановлены только на участке системы вытяжной вентиляции, остальные продолжаются в штатном режиме. О происшествии была проинформирована Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (VATESI).



Игналинская АЭС была запущена в 1983 году. Она была остановлена в 2009-м, на чем настаивал Евросоюз. Сейчас станция находится в процессе выведения из эксплуатации. Срок завершения ликвидации объекта из-за ее сложности Литва постоянно переносит. Согласно последней информации, демонтаж активных зон обоих реакторов АЭС планируется начать в 2039 году и завершить в 2042-м. В 2049-м предполагается снести здания станции и официально завершить закрытие в 2050 году.-0-