В Литве тестируют мобилизационную систему, включая эвакуацию жителей из Вильнюса

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве сегодня начинаются учения по проверке национальной мобилизационной системы "Свод Витиса". Об этом пишут литовские СМИ.



Отмечается, что это крупнейшие ежегодные учения такого рода в Литве, которые продлятся с 25 сентября до 3 октября. В ходе учений будут сочетаться штабные задания и мероприятия с реальными действиями.



В учениях примут участие около 3 тыс. государственных служащих, должностных лиц, представителей самоуправлений, других учреждений, предприятий и неправительственных организаций, а также около 1 тыс. добровольцев. В ходе учений будет проверяться, как государство действовало бы в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности, сбоев в работе энергетических и коммуникационных систем, при организации эвакуации населения, приеме сил союзников, обеспечении непрерывности критически важных услуг и переходе к мобилизационному режиму функционирования государства.



Сообщается, что двумя ключевыми днями учений станут 29 сентября и 3 октября.



В контексте "Свод Витиса" пройдут и учения, во время которых будет отрабатываться эвакуация жителей из Вильнюса и приграничных самоуправлений.-0-