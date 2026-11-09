В Литве стартуют учения НАТО по энергетической устойчивости

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве начинаются штабные учения НАТО Coherent Resilience 2026, направленные на укрепление энергетической устойчивости северо-восточного фланга НАТО. Об этом пишут литовские СМИ.
"Целью учений является отработка взаимодействия союзников по НАТО и стран - партнеров альянса по отражению энергетических угроз и укрепления устойчивости энергетических систем с особым вниманием к ситуации в северо-восточном регионе - в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польше", - говорится в сообщении действующего в Литве центра энергобезопасности Североатлантического альянса.
В учениях примут участие более 100 представителей из союзных стран и партнеров альянса. В течение недели по заранее подготовленному сценарию будут отрабатываться ситуации, касающиеся энергетической безопасности и устойчивости.-0-