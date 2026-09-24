В Литве разгорелся скандал после корпоратива Минобороны за почти 50 тыс. евро 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Громкий скандал произошел в Литве после того, как стало известно, что Министерство обороны страны организовало для своих сотрудников корпоратив почти за 50 тыс. евро. Об этом пишут литовские СМИ.



Почти вся сумма была покрыта из бюджета Министерства обороны. В мероприятии приняли участие около 200 человек. В ведомстве заявили, что праздник был организован для поддержания "связей, сотрудничества и экономического духа".



В первичной смете, которую приводят местные медиа, сказано, что аренда места, где проходил корпоратив, стоила 5,1 тыс. евро, угощение - 12 тыс. евро, услуги модератора - 1,5 тыс. евро, услуги двух исполнителей - 9317 евро, выступление иллюзиониста - 2178 евро. Больше 1,8 тыс. евро стоили услуги технического оборудования, свыше 4,3 тыс. евро - озвучка мероприятия, аренда освещения и технического обслуживания, больше 3,5 тыс. евро - аренда сцены и ее обслуживание, еще 5,6 тыс. евро - услуги организации, координирования и создания программы. Еще 4,5 тыс. евро пошли на непредвиденные расходы и 400 евро - на сувениры.



На информацию о мероприятии Минобороны отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. "Подобные вещи компрометируют и дискредитируют все финансирование обороны. Я надеюсь на принципиальную оценку Минобороны. Такое не может повторяться", - сказал Науседа. "Министр Робертас Каунас должен лично принять меры, чтобы средства, выделенные на оборону, применялись разумно и прозрачно", - добавил он.



Литовский премьер Миндаугас Синкявичюс заявил: "У каждой организации есть корпоративные мероприятия, однако меня удивляет цена. Я уже потребовал от министра объяснений".



Министр обороны Литвы признал, что на организованный для сотрудников ведомства праздник, возможно, было выделено слишком много средств. "Видимо, не все было должным образом рассчитано и оценено при организации официального мероприятия", - указал он.-0-