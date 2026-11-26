



Расследование координирует Европейская прокуратура (EPPO), а следственные действия в Литве проводит Служба расследования финансовых преступлений (FNTT).





Отмечается, что организованная преступная группировка использовала сложную схему мошенничества с НДС и подпольную банковскую систему. Для сокрытия нелегального происхождения средств их маскировали под международные сделки.





В операции, проведенной в Литве 25 ноября, приняли участие более 60 литовских и немецких должностных лиц. Решениями Европейских делегированных прокуроров в Литве временно ограничены права собственности на имущество общей стоимостью более 5 млн евро. Собранные в ходе досудебного расследования данные свидетельствуют о том, что иностранные компании, возможно связанные с расследуемой международной преступной схемой, перевели миллионы сумм денег компаниям, зарегистрированным в Литве.





По данным Европейской прокуратуры, организованная преступная группировка могла контролировать не менее 22 подставных компаний в Германии, которые выставляли счета за услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Эти счета использовались для незаконного использования вычета НДС, а фиктивные компании не декларировали полученный доход и не платили причитающиеся налоги.





В целом в ходе международной операции было проведено более 300 обысков в 12 странах (Бельгия, Хорватия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Нидерланды и Молдова) с участием более 3 тыс. сотрудников полиции, налоговой администрации и таможни.-0-

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве провели более 20 обысков в ходе международной операции по пресечению крупномасштабной схемы мошенничества с НДС и отмывания как минимум 120 млн евро. Об этом пишут литовские СМИ.