В Литве прогнозируют рост цен на продукты

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителей Литвы предупреждают, что цены на продукты питания могут вырасти в скором времени, сообщают литовские СМИ.



Эксперты связывают это с повышением цен на горючее, газ и электроэнергию. Кроме того, подорожала логистика. Все это в итоге ляжет на плечи потребителей.



Многие покупатели уже выражают свое недовольство ценами. "Мясо, молоко, творог, сливочное масло - все дорожает", - заметил один из местных жителей.



Также сообщается о росте цен на дары моря, полуфабрикаты, говядину, мороженое и другую продукцию. По словам представителя Центра данных по сельскому хозяйству Ирмы Янкаускене, цена на яблоки выросла на 17%.



"Подорожало все, что едим. Мы следим за акциями, смотрим, где дешевле. Так и крутимся, как и большая часть Литвы", - комментирует местная жительница.



Эксперты считают, что цены на продовольствие еще будут расти из-за подорожания энергоресурсов, связанного ситуацией на Ближнем Востоке. "В октябре, ноябре, декабре, думаю, будет 3-4% (говоря о росте. - Прим. БЕЛТА)", - прогнозирует экономист банка Citadele Александр Изгородин.



Ранее он указывал, что главным источником риска для Литвы и Европы в целом в ближайшие месяцы остаются энергоресурсы. По его словам, цены на газ уже значительно выросли, но нынешний уровень может оказаться не окончательным. "На данный момент я вижу больше плохих новостей и рисков, чем хороших", - заявлял он. Изгородин отмечал, что рост цен на энергоресурсы будет особенно ощутим с наступлением холодного сезона. Эксперт считает, что рост стоимости энергии, вновь ускорит инфляцию в Литве, которая может подняться до 7-8%.-0-