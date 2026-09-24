24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве приближающийся отопительный сезон, по прогнозам, будет значительно дороже предыдущего. Основной причиной этого называют подорожание энергоресурсов. Об этом пишут литовские СМИ.
Потребителям рекомендуется пересмотреть свои привычки, а в долгосрочной перспективе - думать о состоянии зданий.
Глава Литовской ассоциации поставщиков теплоснабжения Валдас Лукошявичюс сказал, что выросли цены на природный газ и на биотопливо. "Основное топливо - биотопливо, и оно значительно подорожало: текущие цены выше на 30%, а зимние - на 50%. Это напрямую скажется на ценах на отопление. Конечно, не в таком соотношении, поскольку расходы на топливо - это лишь часть конечной стоимости", - отметил Лукошявичюс.
Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) Литвы прогнозирует, что в предстоящем отопительном сезоне тепло будет стоить примерно на 13-25% дороже, чем в прошлом.
Отмечается, что сильнее всего отопление подорожает в тех самоуправлениях Литвы, где для производства тепла чаще используют природный газ, например в Вильнюсском районе, городах Тракай, Игналина, Лаздияй и Йонишкис. Там, где более 80% тепла производится из биотоплива, его стоимость должна вырасти на одну пятую.
Член VERT Мариус Тапараускас сказал: "Сейчас закуплено менее трети необходимого для отопительного сезона биотоплива. После завершения закупок сырья на первое полугодие следующего года мы увидим, по какой цене будем обеспечены биотопливом на большую часть сезона".
По данным биржи биотоплива "Baltpool", средняя цена древесной щепы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла примерно на 40-50%. Этот вид топлива составляет подавляющую часть биотоплива, сжигаемого в котельных.-0-
В мире
24 сентября 2026, 15:56
В Литве ожидают значительного подорожания отопления в предстоящем сезоне
Фото Unsplash
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