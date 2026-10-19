В Литве отток жителей достиг максимума за шесть лет

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Литвы продолжают массово уезжать из страны из-за роста цен на недвижимость и продукты. Об этом пишут литовские СМИ.



"В этом году происходит перелом - стало больше литовцев, которые уезжают работать и жить за границу" - говорится в материале. При этом отмечается, что число возвращающихся на родину граждан сокращается. Как подчеркивают СМИ, в этом году отток населения оказался самым большим за последние шесть лет.



Эмигрирует больше мужчин, чем женщин. Среди уезжающих также преобладают люди трудоспособного возраста. Основные страны назначения эмигрирующих литовцев - Великобритания, Норвегия и Германия. Причины эмиграции: высокие цены на жилье, дорожающие потребительские товары и услуги, конкуренция с мигрантами.



Один из экономистов Литвы заявил: "Мы видим уменьшающееся число возвращающихся и растущее число уезжающих. И может быть, что даже в этом году у нас будет отрицательный баланс миграции граждан Литвы впервые за долгие годы. Это была бы действительно неприятная тенденция".-0-