В Литве начались учения "Гром Перкунаса"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Литвы начались учения "Гром Перкунаса - 2026" (Perkuno griausmas), сообщают литовские СМИ.



В ходе учений ВС Литвы намерены отработать взаимодействие с отдельными службами в выполнении задач, определенных национальным оборонным планом, а также совместные действия с союзниками по НАТО.



Будут задействованы службы десяти муниципалитетов (Каунасского, Пакруойского, Тельшяйского, Аникщяйского, Швенченского, Таурагского, Казлу-Рудского, Вилкавишкского, Пагегяйского и Игналинского районов). В учениях примут участие около 4,2 тыс. военнослужащих.



Во время маневров на территории республики будет двигаться военная техника, а также использоваться имитационные боеприпасы и пиротехнические средства.



Проведение учений запланировано с 17 сентября по 15 октября.-0-