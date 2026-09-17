17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Литвы начались учения "Гром Перкунаса - 2026" (Perkuno griausmas), сообщают литовские СМИ.
В ходе учений ВС Литвы намерены отработать взаимодействие с отдельными службами в выполнении задач, определенных национальным оборонным планом, а также совместные действия с союзниками по НАТО.
Будут задействованы службы десяти муниципалитетов (Каунасского, Пакруойского, Тельшяйского, Аникщяйского, Швенченского, Таурагского, Казлу-Рудского, Вилкавишкского, Пагегяйского и Игналинского районов). В учениях примут участие около 4,2 тыс. военнослужащих.
Во время маневров на территории республики будет двигаться военная техника, а также использоваться имитационные боеприпасы и пиротехнические средства.
Проведение учений запланировано с 17 сентября по 15 октября.-0-
В мире
17 сентября 2026, 09:24
В Литве начались учения "Гром Перкунаса"
Фото Unsplash
Новости рубрики В мире
Во Франкфурте-на-Майне произошло несколько взрывов, в том числе на популярной у туристов торговой улице
Главное
Топ-новости
Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов
Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске
Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства
Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года
С нами интереснее