В Литве на границе с Беларусью стартовали учения Бундесвера с участием более 6 тыс. военных

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве на границе с Беларусью начались масштабные военные учения Бундесвера с участием более 6 тыс. военнослужащих, сообщают литовские СМИ.
С 6 ноября до 3 декабря в Литве пройдут маневры Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26. В них задействованы подразделения 45-й бронетанковой бригады Бундесвера Lietuva и 37-й мотопехотной бригады Sachsen 10-й танковой дивизии Бундвесвера.
В учениях также примут участие военнослужащие многонациональной боевой бригады НАТО в Литве из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии, Люксембурга и подразделение литовской армии.
Учения Freedom Shield 26-II пройдут на военном полигоне в Руднинкай, а Grand Eagle 26 - на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса, которые расположены недалеко от белорусской границы. Целью маневров заявлено повышение боеготовности войск, совершенствование процедур командования и планирования операций, улучшение взаимодействия с союзниками по НАТО.
На протяжении всего периода учений по дорогам Литвы будет перемещаться военная техника. Жителей предупреждают о возможных временных затруднениях движения на некоторых участках дорог.-0-