4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что дата всеобщего призыва на службу в армию может быть перенесена с 2032 года на более ранний срок, сообщают литовские СМИ.
"Если решение о 2032 году уже принято, это не значит, что мы не сможем пересмотреть эти решения через год или два, приняв во внимание различные обстоятельства", - заявил он.
Министр добавил, что все будет зависеть от возможностей армии.
На прошлой неделе Государственный совет обороны Литвы принял решение ввести всеобщий призыв на службу в армии для мужчин с 2032 года. Планируется, что ежегодно будут призывать не менее 7,5 тыс. человек. У властей изначально были более амбициозные планы относительно сроков перехода ко всеобщему призыву на срочную службу, но их убедили аргументы военных по поводу подготовки инструкторов и надлежащего размещения большего числа призывников. Женщин призыв по-прежнему не будет касаться, они смогут проходить службу на добровольной основе.-0-
В мире
04 ноября 2026, 13:03
В Литве допустили перенос сроков перехода к всеобщему призыву на срочную службу
Фото Unsplash
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