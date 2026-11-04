В Литве допустили перенос сроков перехода к всеобщему призыву на срочную службу 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что дата всеобщего призыва на службу в армию может быть перенесена с 2032 года на более ранний срок, сообщают литовские СМИ.



"Если решение о 2032 году уже принято, это не значит, что мы не сможем пересмотреть эти решения через год или два, приняв во внимание различные обстоятельства", - заявил он.



Министр добавил, что все будет зависеть от возможностей армии.



На прошлой неделе Государственный совет обороны Литвы принял решение ввести всеобщий призыв на службу в армии для мужчин с 2032 года. Планируется, что ежегодно будут призывать не менее 7,5 тыс. человек. У властей изначально были более амбициозные планы относительно сроков перехода ко всеобщему призыву на срочную службу, но их убедили аргументы военных по поводу подготовки инструкторов и надлежащего размещения большего числа призывников. Женщин призыв по-прежнему не будет касаться, они смогут проходить службу на добровольной основе.-0-