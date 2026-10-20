В Лиссабоне полиция разогнала лагерь протестующих из-за жилищного кризиса

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальская полиция разогнала манифестантов, разбивших палаточный лагерь в центре Лиссабона из-за жилищного кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.



По информации агентства, в столице сотрудники правоохранительных органов силой вытеснили протестующих, которые оказали сопротивление. В результате операции было произведено несколько задержаний.



Полиция начала действовать примерно утром 20 октября после того, как манифестантам был выдвинут ультиматум с требованием свернуть палатки и освободить место. В Лиссабоне активисты, находившиеся на центральной площади города, образовали живую цепь, чтобы помешать разгону.



Как сообщает издание Observador, за неповиновение стражам порядка были задержаны как минимум 55 человек. Согласно информации полиции, два человека получили незначительные травмы, один из них был доставлен в больницу.



Палаточные лагеря стали частью протестного движения против роста цен на жилье и трудностей с арендой в Португалии - одной из главных социальных проблем страны. В Лиссабоне 17 октября жители вышли на улицы, протестуя против повышения стоимости жизни, низких зарплат и недоступности жилья. По информации португальских СМИ, лагерь под лозунгом "Хватит уже? Тогда ставьте палатки!", был разбит в тот же день после того, как участники акции решили остаться в общественном месте, чтобы потребовать конкретных мер по решению жилищного кризиса. В список требований протестующих входят: расширение фонда государственного жилья, ремонт пустующих помещений для их последующей сдачи в аренду, а также введение запрета на выселение граждан без предоставления им альтернативного жилья. Кроме того, манифестанты настаивают на создании условий, гарантирующих соответствие арендной платы доходам семей. Они считают, что бремя арендной платы снижает способность многих людей покрывать основные расходы.-0-