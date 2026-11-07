7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Лионе, расположенном на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Известно также как минимум о 10 задержаниях.
Ситуация в Париже также начала накаляться. Группа протестующих стала кидать в правоохранителей камни, бутылки и дымовые шашки, а полиция отвечает светошумовыми гранатами.
Акции проходят и в других городах страны, в том числе в Марселе, Лилле, Ницце.
Общенациональные протесты во Франции проходят четвертую субботу подряд. По данным молодежных союзов, 7 ноября в демонстрациях по всей стране приняли участие 250 тыс. человек, в том числе 75 тыс. в Париже. В то же время было развернуто около 70 тыс. сотрудников полиции.-0-
В мире
07 ноября 2026, 20:20
В Лионе полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Фото Reuters
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