В Лионе полиция применила слезоточивый газ против протестующих 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Лионе, расположенном на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.



Известно также как минимум о 10 задержаниях.



Ситуация в Париже также начала накаляться. Группа протестующих стала кидать в правоохранителей камни, бутылки и дымовые шашки, а полиция отвечает светошумовыми гранатами.



Акции проходят и в других городах страны, в том числе в Марселе, Лилле, Ницце.



Общенациональные протесты во Франции проходят четвертую субботу подряд. По данным молодежных союзов, 7 ноября в демонстрациях по всей стране приняли участие 250 тыс. человек, в том числе 75 тыс. в Париже. В то же время было развернуто около 70 тыс. сотрудников полиции.-0-