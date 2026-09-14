В Латвии закрывается предприятие по производству электроинструментов в результате санкционной политики

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В латвийском городе Резекне ликвидируют 60-летнее предприятие по производству электроинструментов Rebir, пишут латвийские СМИ.



Компания потеряла главные рынки сбыта продукции из-за санкций против Беларуси и России. "Мы искали альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить тот рынок, но это очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить", - пояснил председатель правления предприятия Николай Симорев.



Rebir существовал на территории специальной экономической зоны, трудности у компании начались еще несколько лет назад, однако санкционные ограничения в отношении основных рынков сбыта стали решающим ударом.



В последние годы электроинструменты Rebir производились в Китае. В Резекне сохранялись небольшой склад и магазин, где работали чуть более десяти сотрудников. Хотя, по данным Службы госдоходов, Rebir работал без налоговых задолженностей, с каждым годом оборот быстро снижался.



В ближайшее время на аукцион будут выставлены имущество, оборудование, а также остатки товаров компании. Планируется, что процесс ликвидации предприятия будет завершен до конца этого года.-0-