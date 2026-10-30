В Латвии создадут центр технологий дронов и противодронных систем

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлено о создании в Латвии центра технологий дронов и противодронных систем. Об этом пишет Baltnews со ссылкой на Министерство обороны Латвии.





Центр под покровительством ЕС будет расположен на латвийском военном полигоне "Селия". Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис сказал, что в центре будет вестись разработка и тестирование инновационных решений распознавания, отслеживания и нейтрализации БПЛА.





Инициатива реализуется в рамках программы Евросоюза DECODER (Drone and Counter-Drone European Resolve).





Как пишут СМИ, латвийский центр станет одной из первых двух таких площадок в Евросоюзе (вторая разворачивается в Нидерландах). Латвийский проект будет сосредоточен на наземных и воздушных беспилотниках, а также на технологиях противодействия беспилотникам, в то время как проект в Нидерландах будет посвящен морской безопасности, а также беспилотным морским системам.-0-