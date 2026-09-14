В Латвии региональные пассажирские перевозчики готовят общенациональную забастовку





Региональные пассажирские перевозчики на один день прекратят предоставление заказанных государством услуг общественного транспорта. В день акции протеста могут быть не выполнены почти 5 тыс. региональных автобусных рейсов. Неудобства могут затронуть до 100 тыс. пассажиров.





В ассоциации пассажирских перевозчиков заявили, что переговоры идут уже больше года, перевозчики неоднократно представляли свои расчеты и предложения, рост затрат продолжается, а Министерство сообщения Латвии до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями.





"Мы не хотим протестовать - мы хотим добиться решения. Однако дискуссии, расчеты и предложения до сих пор не принесли результата, который позволил бы перевозчикам работать в соответствии с фактической стоимостью услуг. Сейчас надо не откладывать в очередной раз принятие решений, а предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, когда осенью, уже после выборов в Сейм, отрасль окажется в еще более критическом финансовом положении", - сказал президент LPPA Иво Ошениекс.





Он заверил, что цель организаторов акции не в создании трудностей пассажирам, а наоборот, в обеспечении стабильной и доступной услуги в регионах.





Ассоциация призывает срочно обеспечить дополнительное финансирование для покрытия существенного роста затрат, а также выделить перевозчикам компенсацию в связи с ростом цен на топливо, который возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Перевозчики указывают, что условия действующих долгосрочных договоров разрабатывались (и цены по ним определялись) в иной экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%, а общий уровень инфляции достиг 38,1%. Поэтому установленная в договоре цена услуги давно не соответствует фактическим затратам, необходимым для обеспечения работы общественного транспорта.





"Сейчас от государства необходимы действия, а не очередное обещание, данное в предвыборный период, без конкретных решений", - подчеркнул президент LPPA.





В ассоциации указали, что в бюджете этого года для общественного транспорта изначально было предусмотрено меньше госфинансирования, чем нужно для обслуживания существующей маршрутной сети в полном объеме. В этом году расходы перевозчиков продолжили существенно расти, в том числе из-за цен на топливо.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (LPPA) готовит 16 сентября общенациональную акцию протеста. В ней примут участие перевозчики, с которыми заключены долгосрочные договоры на 10 лет. Об этом пишут латвийские СМИ.