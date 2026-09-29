В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за продолжительных осадков летом и в начале осени, что осложнило сельскохозяйственные работы, сообщают латвийские СМИ.



Чрезвычайная ситуация будет действовать на всей территории страны до 10 января следующего года.



Из-за непогоды больше всего пострадала западная часть республики, особенно регион Курземе. У многих хозяйств снижаются доходы и возникают трудности с выполнением финансовых обязательств.



Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за обильных дождей объявлялась в Латвии и в прошлом году.-0-