В Латвии коровы испугались стрельбы военных и получили увечья в давке





Хозяин фермы рассказал, что военные маневры проходили совсем недалеко от коровника и, когда начали стрелять, животные, испугавшись, начали перепрыгивать через ограду. Некоторые из них в давке получили травмы, а одну придется отдать на убой из-за того, что она получила неизлечимое увечье.





Зоозащитная организация Zooteka призвала Вооруженные силы страны изучить произошедшее и объяснить, какие меры принимаются для защиты животных во время военных тренировок. Представители организации считают, что необходимо заранее оценивать возможные последствия учений для расположенных поблизости ферм и снижать негативное воздействие шума и других факторов на животных. Они указали, что внезапные громкие звуки, взрывы и шум военной техники могут сильно напугать скот, вызвать панику и привести к травмам.





Zootеka рассчитывает, что данный инцидент станет поводом для дополнительных обсуждений мер безопасности и защиты сельскохозяйственных животных во время военных маневров.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии во время учебных стрельб военнослужащих коровы на одной из ферм от испуга попали в давку и покалечились, сообщает портал bb.lv.