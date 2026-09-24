24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Кыргызстана утвердил дату следующих выборов президента, которые состоятся в 2027 году, сообщает ТАСС.
"Депутаты рассмотрели и приняли проект постановления "О назначении выборов президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы высшего законодательного органа страны. - Очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий действующего президента".
Таким образом, очередные президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января 2027 года.-0-
В мире
24 сентября 2026, 08:18
В Кыргызстане утвердили дату следующих выборов президента
Фото из архива ТАСС
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