В Кыргызстане утвердили дату следующих выборов президента

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Кыргызстана утвердил дату следующих выборов президента, которые состоятся в 2027 году, сообщает ТАСС.



"Депутаты рассмотрели и приняли проект постановления "О назначении выборов президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы высшего законодательного органа страны. - Очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий действующего президента".



Таким образом, очередные президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января 2027 года.-0-