31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазины в крупных испанских городах заколачивают свои витрины, опасаясь возможных беспорядков, сообщает радиосеть Cadena SER.
Угроза мародерства и вандализма побудила усилить меры безопасности в таких городах, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Бильбао. Здесь многие магазины стали заколачивать окна и защищать фасады металлическими панелями. Некоторые магазины закрылись раньше.
Обеспокоенность вызвана беспорядками, зафиксированными в минувшие выходные в Барселоне.
Вечером 24 октября несколько сотен молодых людей собрались в центре Барселоны на акцию, организованную через соцсети. Митинг перерос в погромы, сооружение баррикад, поджоги и столкновения с полицией. Были задержаны около 100 человек. Во время стычек с протестующими пострадали 10 полицейских. В департаменте внутренних дел Каталонии усматривают связь акции с протестами, которые прошли в ряде европейских городов.
Позже в соцсетях появились призывы устроить подобные акции вечером 31 октября в разных городах Испании.-0-
В мире
31 октября 2026, 21:45
В крупных городах Испании магазины заколачивают витрины из-за риска беспорядков
Фото cadenaser.com
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