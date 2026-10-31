В крупных городах Испании магазины заколачивают витрины из-за риска беспорядков

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазины в крупных испанских городах заколачивают свои витрины, опасаясь возможных беспорядков, сообщает радиосеть Cadena SER.



Угроза мародерства и вандализма побудила усилить меры безопасности в таких городах, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Бильбао. Здесь многие магазины стали заколачивать окна и защищать фасады металлическими панелями. Некоторые магазины закрылись раньше.



Обеспокоенность вызвана беспорядками, зафиксированными в минувшие выходные в Барселоне.



Вечером 24 октября несколько сотен молодых людей собрались в центре Барселоны на акцию, организованную через соцсети. Митинг перерос в погромы, сооружение баррикад, поджоги и столкновения с полицией. Были задержаны около 100 человек. Во время стычек с протестующими пострадали 10 полицейских. В департаменте внутренних дел Каталонии усматривают связь акции с протестами, которые прошли в ряде европейских городов.



Позже в соцсетях появились призывы устроить подобные акции вечером 31 октября в разных городах Испании.-0-