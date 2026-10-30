В Кремле заявили, что Путин открыт к диалогу, в том числе с Макроном и Мерцем 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин открыт к диалогу со всеми, в том числе с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.



"Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, что будет делать Путин, если в Кремль позвонит Макрон или Мерц.



Говоря о том, готов ли президент РФ также переговорить по телефону и с Владимиром Зеленским, если тот инициирует разговор, Песков заметил, что "никто пока не звонил".



Во время пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка 29 октября Путин сказал, что считает правильным звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, несмотря на критику в их адрес со стороны европейских политиков. "В Европе есть люди, которые не хотят наносить стратегическое поражение России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог", - отметил он.



Президент РФ также подчеркнул, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноценных отношений с европейскими странами - как в рамках Евросоюза, так и на двустороннем уровне. При этом Путин добавил, что в случае прямого военного столкновения победителей не будет.-0-