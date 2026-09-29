29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин как хозяин предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на этом мероприятии, сообщает ТАСС.
"Если там будет президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия - председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации трехсторонней встречи", - сказал представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с главами КНР и США на саммите АТЭС не исключается.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.-0-
В мире
29 сентября 2026, 19:54
В Кремле не исключили возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
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