В Кремле допустили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре





По его словам, в Кремле не исключают вероятность такой встречи. "Да, мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать", - сказал Песков.





Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва надеется, что рано или поздно процесс урегулирования конфликта в Украине приведет к положительному результату. Он подчеркнул, что мирный процесс по Украине продолжается.





Ушаков также указал, что требования РФ по урегулированию конфликта в Украине прежние, никакого ужесточения не было. "Я бы сказал, что требования прежние, никакого ужесточения нет. Просто мы бы хотели, чтобы эти требования рано или поздно (лучше рано) были выполнены", - сказал он.





По его словам, достигнутые Россией и США договоренности в Анкоридже составляют основу мирного процесса вокруг Украины, который в свою очередь продолжительный и сложный. Он отметил, что переговорный процесс начинается не с нуля.-0-

13 сентября, Нью-Дели /БЕЛТА - ТАСС/. Россия не исключает вариант, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре нынешнего года. Об этом сообщил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.