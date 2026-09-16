В Красноярском крае медведь проник во двор жилого дома и убил пенсионерку

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Красноярском крае РФ медведь насмерть загрыз 66-летнюю женщину. Об этом сообщает ТАСС.



Как проинформировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, погибшую от нападения медведя женщину нашли во дворе собственного дома. По данным следствия, медведь не был ликвидирован, он убежал.



В оперативных службах сообщили, что пенсионерку зверь мог выхватить из окна ее дома. "Вероятнее всего, женщина услышала шум, решила, что кто-то лазит на территории ее участка. Она выглянула в окно, и медведь ее оттуда выхватил", - рассказал собеседник агентства.



Несчастный случай произошел в ночь на 16 сентября в деревне Верхний Кебеж Красноярского края.



В Сибири в последнее время фиксируются нападения бурых медведей на людей. За последний месяц шесть человек в Сибирском федеральном округе погибли от нападения этих животных. Четверо из погибших были убиты медведем в Красноярском крае. Как сообщили в Минприроды РФ, численность медведей выросла в России за 36 лет в 2,3 раза, до 307 тыс. особей. Это обусловлено доступностью пищевых отходов. Особую опасность представляют медведи, которые "выросли" на свалках. Медведица водит медвежат питаться к людям, формируются вкусовые предпочтения и животное уже не ест другую пищу. Из-за взрывного роста численности выходы медведей к населенным пунктам участились в десятках регионов. В связи с этим профильные ведомства прорабатывают изменения в законах для более гибкого регулирования численности хищников.-0-